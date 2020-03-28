شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن حصاره لكتيبة حوثية حاولت السيطرة ناريا على معسكر كوفل بصرواح مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية صرواح غرب مأرب، الجمعة، معارك هي الأعنف على الإطلاق بالتزامن مع شن مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات في محافظتي مأرب والجوف.

وقالت مصادر عسكرية، إن عشرات الحوثيين نفذوا عملية هجومية واسعة على سلاسل جبلية هامة في منطقة المشجح، التابعة لمديرية صرواح بهدف السيطرة نارياً على معسكر كوفل.

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وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين، تمكنوا من السيطرة على تلة الشايف في محيط معسكر “كوفل”، قبل أن تتمكن القوات الحكومية وبدعم من رجال القبائل، من استعادتها بعد معارك ضارية.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية نفذت هجوماً عكسياً، أسفر عن تحرير مواقع مختلفة في منطقة المشجح، وتطويق نحو كتيبة كاملة من العناصر الحوثيين في جبهة صرواح.

وأكدت المصادر مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين نظراً لكثافة الهجوم، دون إيراد أرقام محددة.