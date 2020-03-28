اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجيش الوطني يعلن حصاره لكتيبة حوثية حاولت السيطرة ناريا على معسكر كوفل بصرواح مارب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن حصاره لكتيبة حوثية حاولت السيطرة ناريا على معسكر كوفل بصرواح مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية صرواح غرب مأرب، الجمعة،  معارك هي الأعنف على الإطلاق بالتزامن مع شن مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات في محافظتي مأرب والجوف.

وقالت مصادر عسكرية، إن عشرات الحوثيين نفذوا عملية هجومية واسعة على سلاسل جبلية هامة في منطقة المشجح، التابعة لمديرية صرواح بهدف السيطرة نارياً على معسكر كوفل.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين، تمكنوا من السيطرة على تلة الشايف في محيط معسكر “كوفل”، قبل أن تتمكن القوات الحكومية وبدعم من رجال القبائل، من استعادتها بعد معارك ضارية.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية نفذت هجوماً عكسياً، أسفر عن تحرير مواقع مختلفة في منطقة المشجح، وتطويق نحو كتيبة كاملة من العناصر الحوثيين في جبهة صرواح.

وأكدت المصادر مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين نظراً لكثافة الهجوم، دون إيراد أرقام محددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يعلن حصاره لكتيبة حوثية حاولت السيطرة ناريا على معسكر كوفل بصرواح مارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا