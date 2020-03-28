شكرا لبحثكم عن خبر مغردون يطالبون معين عبدالملك بالاستقالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال موقع المشهد الدولي انه رصد ردود عبر تغريدات تويتر لعدد من السياسيين الذين غردو وقد غرد أحد السياسيين وقال شرف الإنسان هي كلمته

اما سامي علي فقد قال ‏‎نفهم من ذلك انه اذا لم يقدم استقالته و اذا استمر فهو بلا كرامه .. من الان هو فعلا بلا كرامه وسيستمر الا اذا احس التحالف بان كرته انحرق فسيرميه غير ماسوف عليه .. والمعذرة ماذا قدم لليمن حتى يستاهل منصبه ؟

اما رياض الغيلي فقد قال ‏‎‎‎في كل الأحوال ينبغي أن يقدم استقالته.. فإن فعل ذلك وهو جاهل بالدستور فلا ينبغي أن يبقى رئيسا للوزراء.

اما المغرد عمار عزيز فقد قال

‏‎ما هو بيده قرار الاستقالة لازم يستإذن أول من سعادة السفير ال جابر، وما اظن سعادة السفير معه وقت يدرب واحد اخر بدل معين لاستبداله فيه...

اما المغرد احمد قائد انعم فقد قال

‏‎اخي رياض فترة معين للاسف كلها انتكاسات ، واعتقد المنصب كبير جدا عليه

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اما ابو يوسف احمد فقد قال

‏‎كيف تريد معين أن يخجل ويقدم استقالته ويفقد الدعم المالي الشخصي من اولاد شخبوط . هوا لم يخجل حين اصدر قرار بتوقيف وزيرين وطنيين فكيف يخجل من عدم قبول قراره.

اما ماجد ا لرجيف ‏‎معين تحركة الامارات ولوا بيده الامر لكان وقف كل شخص يقف ضد الامارات. بس الموقف الذي اتخذه عبده ربه جميل جدا. واعطى معين بلحة ع وجهه.

اما بنت اليمن فقالت

‏‎ان يكون قرار رئيس الوزراء غير وطني فمن حق الرئيس التدخل لايقافه

وكانت هناك الآلاف التغريدات كلها تعبر عن فشل معين وتبعيته وغير وطنيته آخرها اختراق نظام الدستور بتوقيف وزراء واعتداء على قانون

فيما قال محللون سياسيون نتوقع خلال 24 ساعه القادمه تقديم استقالته هو وحكومته وتوقع آخرون طرده والتحقيق معه وتجميد ارصدته هو ومدير مكتبه باحارثه

فيما ارتاح اغلب اغلب المغردون لما اقدم علبه رئيس الجمهورية من توقيف لقرار غاشم صادر من رئيس الوزراء الذي لايعي القانون اليمني ودستور البلاد