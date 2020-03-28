شكرا لبحثكم عن خبر بالاسماء والصور : خمسة من مصوري الحوثي يلقون حتفهم في صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت جماعة الحوثي مصرع عدد من مصوريها الذين كلفوا بمهام التصوير والوثيق للاعلام الحربي التابع للميلشيا . وفيما يلي اسماء المصورين الذين قتلوا في جبهة " صرواح " : ناصر عبدالله الغيل المحويت Advertisements رضوان احمد الهرين- صنعاء قاسم محمد الحامس- مجز صعدة محمد محمد المكروب- صنعاء يوسف عزي حسن لكوان- صعدة

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