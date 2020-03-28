شكرا لبحثكم عن خبر الميليشيا تستهدف معسكر تداوين بصاروخ بالستي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي الجمعة استهدافها لمعسكر استراتيجي تابع للجيش الوطني في محافظة مأرب بصاروخ بالستي. وقالت مصادر مقرية من جماعة الحوثي أن الميليشيا الحوثية استهدفت معسكر تداوين بصاروخ بالستي مساء اليوم الجمعة. وبحسب المصادر الحوثية فإن الصاروخ أصاب المعسكر بدقة في حين لم تعلن الجهات الرسمية في الجيش الوطني أي إصابة في المعسكر.

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