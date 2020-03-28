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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن المهرة يمنع دخول القات نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الخليج 365 - المهرة
منعت الاجهزة الامنية في مداخل محافظة المهرة اليوم الجمعة دخول اي كميات من القات اليها بشكل نهائي.
وجاء منع دخول القات تنفيذا لقرار محافظ المهرة بن ياسر الذي اطلقة قبل يومين بمنع اي كمية من الدخول كاجراء احترازي من تفشي مرض كورونا
ومنعت قوات عسكرية بمنطقة ثمود دخول القات الى المحافظة في حين اجبرت نقاط عسكرية بناء على توجيهات قيادة المحافظة دخول القات الى المحافظة.
وكان قد نجحت حملة منع دخول القات في حضرموت والمهرة بشكل كبير.
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