اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة

0 نشر
اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت قوات المقاومة المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة، أسقطت اليوم السبت، 28/آذار/2020، مسيرة حوثية في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

 

وأضافت أن الطائرة الحوثية تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في سماء الدريهمي خلال 8 إيام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا