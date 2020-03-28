حملة وطنية توعوية بخطورة جائحة كورونا تستهدف ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

خاص- الخليج 365

نفذت "الحملة الوطنية التوعوية بخطورة جائحة كورونا"، في المكلا بساحل حضرموت، مبادرة مجتمعية للتوعية بخطورة الفيروس المستجد الذي عصف بدول العالم.

وفي هذا الصدد، وزع شباب الحملة الكمامات الوقائية بالمجان على الأشخاص الذين يتحتم عليهم العمل خلال الفترة الراهنة من رجال الأمن، والشرطة، والجيش، ومهندسي النظافة، ورجال شرطة السير بساحل حضرموت.

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وتعمل الحملة الوطنية التوعوية بخطورة كورونا، على توزيع هذه المواد مع مراعاة شروط التعقيم الضرورية في الشوارع، لاسيما الذين هم على تواصل مباشر مع المواطن.

وقال مسؤول الحملة، الإعلامي علي عبدالله الخلاقي "لليمن العربي":"قمنا بهذه المبادرة التضامنية، في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي سياق تضامنا مع كافة المواطنين لتجاوز هذه الظروف"، ومؤكدا أن الحملة قررت المساهمة في هذه التعبئة الوطنية للتوعية بخطورة الوباء الفتاك.

وأعرب الخلاقي عن أمله في أن تكون هذه التجربة نموذجا لباقي الحملات في مدينة المكلا وضواحيها .. لافتا إلى أن أن هذه المواد تخضع للتعقيم كيميائيا عن طريق الغسل، وحراريا عن طريق المكواة.

وأضاف الخلاقي، انه يتم مراعاة جوانب الوقاية عند عملية التوزيع للمستهدفين خلال الحملة.