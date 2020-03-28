شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل صادمة جديدة في قضية خاطفة الدمام نشرها أبو طلال الحمراني لمكالمة هاتفية تكشف عن حادثة خطف لطفلة تعيش عند أسرة سفير خليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد..السلطات تقتحم شقة فاخرة بها مدخل سري ، وما عثرو عليه كان صاعقا وصادما واثار جنون كل رجال الشرطة السرية .. فيديو صادم!! شاهد بالفيديو معركة تحبس الأنفاس بين افعى الأناكوندا ضد تنين الكومودو .. شاهد المفاجه التي قلبت الامور راسا على عقب - "فيديو مروع" مفاجئة صادمة : حيلة جديدة من فيروس كورونا لاقتحام المنازل .. تعرف اين يعيش في منازلنا والمدة الذي يبقى عائش فيها الحكومه ”الشرعية“ تكشف عن وساطة إيرانية أجبرت الحوثين على الافراج عن سفينة أممية بعد إسبوعين من احتجازها

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