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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا"اخر المستجدات لمعارك صرواح مع احتدام المواجهات بين الجيش والمليشيات تفاصيل"!

كشفت مصادر عسكریة ومیدانیة، عن آخر المستحدات للمعارك الدائرة في جبھة

ّ صرواح بمحافظة مأرب(شرقي الیمن)، بین ملیشیا الحوثي وقوات الحكومة الشرعیة.

وقالت المصادر، ان قوات الجیش تمكنت خلال الساعات الماضیة، من التصدي

لمحاولة تسلل نفذھا عناصر من ملیشیا الحوثي في إحدى التباب المطلة على قاعدة

"كوفل" العسكریة بصرواح.

وأضافت المصادر، ان قوات الجیش الوطني تمكنت من السیطرة على تبة "الشایف"

قرب معسكر كوفل، بعد مواجھات عنیفة مع ملیشیا الحوثي الانقلابیة.

وأشارت المصادر، إلى ان المعارك تدور في ھذه الاثناء في مختلف الجبھات

بصرواح، وأسفرت المواجھات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثین وسط استمرار

المواجھات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جویة، استھدفت تجمعات وآلیات تابعة

لملیشیات الحوثي في جبھة صرواح غرب مأرب.



وبحسب المصادر، فإن الطیران استھدف عددا من الأطقم كانت تحمل تعزیزات

لمیلیشیا الحوثي ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المیلیشیات بین قتیل وجریح.

وأكد المركز الإعلامي للجیش الوطني، أن میلیشیا الحوثي تعیش لیالي دامیة، جراء

محاولاتھا الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبھة صرواح، لافتا إلى أن قوات الجیشمسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعیة أحبطت كل المحاولات الحوثیة الھجومیة،

وكبدتھا خسائر كبیرة في الأرواح والعتاد، وأسرت عدد من عناصرھا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن قوات الجیش تواص تقدمھا باتجاه سوق صرواح

لتحریره واستعادتھ من قبضة المیلیشیات، ومن ثم التوجھ إلى العاصمة صنعاء

لتحریرھا وبقیة المحافظات من الحوثیین.

جديد اب برس​

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