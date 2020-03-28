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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "بيان تفاصيل" قرارات رئيس الوزراء ضد بعض اعضاء حكومته والذي وجه فخامة الرئيس هادي بإيقافها مساء اليوم !!

جديد اب برس​ Advertisements ​ مصادر حكومية لموقع المشهد الدولي ان رئيس الوزراء اصدر قرارات بايقاف ثمانية وزراء واستبدالهم بموظفين من مكتبه او بوزارات اخرى ويعيد المشهد الدولي نشرها: وزير الشئون القانونية نهال العولقي كلف مدير مكتبه انيس باحارثه بالقيام بالعمل وزير المياة والبيئة العزي شريم كلف وكيل الوزارة بالقيام بالعمل. أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور كلف الاستاذ علي النعيمي بالقيام بالعمل. وزير النقل صالح الجبواني كلف نائبه سالم الخنبشي بالقيام بأعماله. وزير الداخلية احمد الميسري كلف نائبه اللواء ناصر لخشع للقيام بمهامه وزير الخدمة المدنية نبيل الفقية كلف وكيل الوزارة للقيام بأعماله. وأشار المصدر أن الرئيس اصدر قرار بايقاف كل تلك القرارات العبثيه ومباشرة لجميع الوزراء بالعمل.

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