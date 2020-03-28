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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل حقيقة هذا الإعلان رسمياً عن ست حالات اشتباه بـ «كورونا» في صنعاء !

جديد اب برس​ Advertisements ​ ت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة التابعتين لحكومة الحوثي الانقلابية، عن نتائج فحص حالات اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، عن الناطق باسم اللجنة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني أنه تم خلال اليومين الماضيين فحص ست حالات اشتباه من أمانة العاصمة ومحافظات البيضاء وإب وصعدة وتبين خلوها جميعا من فيروس كورونا. وأكد الكحلاني عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة مخبريا بالفيروس في اليمن مشيراً إلى أن القرارات والإجراءات التي يتخذها اليمن هي إجراءات استباقية احترازية من هذا الوباء. وكانت منظمة الصحة العالمية، جددت مساء أمس الأربعاء، التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا.

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