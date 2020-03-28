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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وفاة أول يمني بسبب الحجر الصحي بفيروس كورونا وبيان بنتائج فحوصات من كانو معة ؟!

جديد اب برس​ Advertisements ​ ت مصادر محلية، امس الجمعة، بوفاة أول يمني بسبب الحجر الصحي من "كورونا". وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المواطن حسن أبو علامه محمد شهوان من أبناء مديرية مستبأ، محافظة حجة، توفي في نقطة تابعة للحوثيين في محافظة عمران، بعد إيقافه بمسمى الحجر الصحي وهو من المرحلين من الاراضي السعودية. وأشارت المصادر الى أن شهوان عند وصوله الى نقطة الحوثيين بحرف سفيان، تم وضعه في مكان تحت مبرر فترة الحجر الصحي. ولفتت المصادر الى أنه وعلى الرغم من أن المتوفي المذكور يشكو من ضغط في القلب، قد شكا لهم ذلك وطلب منهم السماح له بالمرور كونه مريض وبحاجة للعلاج أو يوفروا له العلاج اللازم، لكنهم كالعادة تعاملوا معاه بدون إهتمام ما أدى إلى مضاعفة الالم لديه و إرتفاع الضغط حتى فارق الحياة. وكان المتحدث باسم اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة التابعة لحكومة لحماعة الخوثي غير المعترف بها، الدكتور عبد الحكيم الكحلاني، أكد أن كافة العائدين سيخضعون لنفس إجراءات الحجر المؤسسي وسيتم مراقبة الجميع.

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