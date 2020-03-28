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عدن - ياسمين التهامي - إصابة النائب الأمريكي جو كاننغهام بفيروس كورونا ؟!

جديد اب برس​ Advertisements ​ النائب الأمريكي جو كاننغهام وهو ديمقراطي من ولاية ساوث كارولاينا في بيان إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا رغم أن الأعراض التي كانت قد ظهرت عليه بدأت تتحسن بالفعل. وقال كاننغهام إنه خضع للاختبار قبل يوم في عيادة محلية تجرى فيها اختبارات. وقال في البيان ”اليوم علمت أن نتيجة الاختبار إيجابية“. وقال إنه كان في حجر صحي ذاتي منذ 19 مارس آذار بعد أن علم أنه خالط عضوا آخر في الكونجرس أثبتت الاختبارات إصابته. وكاننجهام ثالث عضو في مجلس النواب تثبت الفحوص إصابته بالمرض. وأثبتت الفحوص إصابة عضو واحد في مجلس الشيوخ.

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