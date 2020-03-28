شكرا لقرائتكم خبر عن الكون في إجازة ..!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لربما تحتاج الأرض إلى أيام من السكينة و الهدوء بعد مئات السنوات من الضوضاء ….

لربما تحتاج الشوارع إلى خلع ثيابها والإستجمام تحت أشعة الشمس بعد أن أقلقتها العربات والمارة والبائعون والمتجولون والصارخون والمنادون …

نعم تحتاج جبهات الحروب إلى إيقاف القتل والذبح والقصف…. تحتاج أن نتأمل السلام والأمان ونترك فرصة للنوم دون إرتعاش ..

جديد اب برس​

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تحتاج المدارس والجامعات إلى لحظة هروب …

إستعادة الصمت علها تتجدد مرة أخرى بروح مختلفة بمنهاج يحاكي الإنسانية روحاً وشعوراً ..

ولا ضير أن تغلق أبواب مباني الأمم المتحدة وتوصد شيئاً من الأشهر لتكون الطاولة المستديرة في قاعة مجلس الامن خاوية ومقاعدها دون أصنامها فيتوقف القرار الذي هدد الدول وإستنزف المقدرات وأطاح بالسلم وعزز الفرقة وداس على العدالة ..

نعم … يحتاج الفقير أن يملك مسافة زمن كي يسترخي أمام مشهدية كهذه يتساوى فيها الناس أمامه …

جميعهم خلف جدران الذعر والهلع وهو الوحيد اللا خائف لأنه لا يملك ما يملكون…

نعم أيها البشر أينما كنتم …يحتاج المرء خلال إجازته أن يقف أمام ذاته ويراجعها وتراجعه لإستصدار كشف حساب ماذا قدمت وماذا فعلت ..من ظلمت ..من حاربت

.من خدعت ومن سرقت …من هاجمت و من طعنت

من شتمت ومن خنت ؟؟

نحتاج أن نصارح ذاتنا بأمور لا يمكن أن يعلمها إلا نحن ، نحتاج أن نتعلم ونتدبر ونتعظ ونفهم علنا نصير أكثر بشراً ، علنا ندافغ عن آخر معاركنا ونعيد الأخلاق التي غادرتنا..