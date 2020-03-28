شكرا لمتابعة خبر عن شاهد ما فعله فنان سعودي مع ‘‘ريم عبدالله’’ بكل جرأة ورصدته الكاميرات: والله بتصير ليلة دخلة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفنان والمنتج عمر الديني الملقب بـ”مامادو”، وهو يداعب ويتغزل في الفنانة ريم عبدالله.



وأظهر المقطع تغزل عمر الديني في الفنانة ريم عبد الله حيث أشاد بما ترتديه وقال وش ذا اللبس الزين”، ليكون رد ريم “كأني عروس”، فما كان من “مامادو” إلا أن قال “والله مادري وش بتسوين فيه.. بتصير ليلة منيله بستين نيله، وبتصير ليلة خرجة مش ليلة دخلة”.







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