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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الداخلية احمد الميسري يباغت الجميع ويثير جنون عيدروس الزبيدي بقرار صاعق ارعب قيادات الانتقالي واربك كل حساباتهم ( نص القرار + 2 صور )

2020/03/28 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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