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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صادم هز كل المغتربين اليمنيين وأصابهم بالرعب والهلع بعد الاعلان رسميا عن مصرع 2 مغتربين يمنيين بفيروس كورونا القاتل بطريقة مخيفة ارعبت الجميع

2020/03/28 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر خبر صادم هز كل المغتربين اليمنيين وأصابهم بالرعب والهلع بعد الاعلان رسميا عن مصرع 2 مغتربين يمنيين بفيروس كورونا القاتل بطريقة مخيفة ارعبت الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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