شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : 3 محافظات يمنية تتمرد على الحكومة اليمنية .. والشرعية تصدر قرار بإقالة مدراء مكاتبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يطلقون عليه الطائر الشيطاني..شاهد ماذا حدث لهذا الطائر المرعب في قلب اسرائيل واثار هلع العالم وفاة أول يمني بسبب الحجر الصحي بفيروس كورونا مدير عام منفذ الوديعة : يكشف حقيقة فتح منفذ الوديعة امام المسافرين (تفاصيل) ماذا يحدث : السفير ال جابر يهدد الشرعية والرئيس هادي بعدد من الإجراءات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث : 3 محافظات يمنية تتمرد على الحكومة اليمنية .. والشرعية تصدر قرار بإقالة مدراء مكاتبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.