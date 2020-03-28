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عدن - ياسمين التهامي - "كورونا" شاهد تفاصيل اصابة اول قائد عسكري في قوات هادي الاسم+ تفاصيل”!

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مدير دائرة الخدمات الطبية في الوزارة العميد الركن محمد عمر الجفري، وقالت أن “الأجل وافاه إثر تعرضه لذبحة صدرية في أحد المستشفيات الهندية”، وسط أنباء لم نتحقق منها على المستوى الرسمي عن “إصابته بفيروس كورونا” إلا أن مصادر أكدت تلك الأنباء.

‏بيان وزارة الدفاع عدد مناقب الفقيد قائلا: “لقد كان الفقيد الجفري أحد مناضلي الثورة والجمهورية وأحد القيادات التي ساهمت بناء مؤسسة الوطن الدفاعية، وكان مدرسة في القيادة والجندية والصدق والإخلاص والمواقف الوطنية خلال المناصب والأعمال التي تقلدها”.

وأضاف البيان إن مسيرة الفقيد الجفري “حافلة بالبذل والعطاء والتضحية”. معتبرة أن رحيله “خسارة كبيرة للقوات المسلحة فقد كان واحداً من قادتها الأوفياء الذين نذروا أنفسهم وأعمارهم لخدمة الوطن”. مُعزية أسرته اقاربه وأصدقائه ومنتسبي القوات المسلحة.

جديد اب برس​

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