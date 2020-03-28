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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل تقرير الصحة العالمية : الى جانب اليمن… 5 دول لم يصلها فيروس كورونا ؟!

رغم الانتشار الكبير لفايروس كورونا الذي طال معظم دول العالم في قاراته المختلفة إلا أن عدداً من دول العالم لم يصلها الفايروس حتى الآن حيث بلغ إجمالي الإصابات في 199 دولة ما يقرب من 600 ألف حالة.

ووفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة فإن أربع دول في آسيا لم يصلها كورونا هي كوريا الشمالية واليمن وطاجكستان وتركمانستان.

جديد اب برس​

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قارة أفريقيا هي الأخرى كان لديها ثمان دول لا زالت بمنأى عن الفيروس القاتل وهذه الدول هي بروندي وجنوب السودان وملاوي وبوتسوانا وجزر القمر وسيراليون ومملكة ليسوتو وجمهورية ساو تومي.

فيما كانت دول أوقيانوسيا المتواجدة في أقصى الكرة الأرضية بمعزل عن الفايروس رغم دخوله إلى استراليا ونيوزلاندا إلا أنه لم يدخل هذه الدول الصغيرة وهي جزر سليمان و فانواتو و ساموا و كيريباتي و ميكرونيزيا و تونغا و جزر مارشال وبالاو و توفالو و ناورو وهي في معظمها جزر صغيرة بعدد محدود من السكان