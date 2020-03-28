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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير : 3 محافظات يمنية تتمرد على الحكومة اليمنية .. والشرعية تصدر قرار بإقالة مدراء مكاتبها ؟!

خالفت ثلاث محافظات يمنية القرار الصادر عن الحكومة الشرعية الذي يقضي بتعليق صلاة الجمعة في المساجد مؤقتاً من أجل مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية، إن عدداً من أئمة المساجد في محافظة تعز ومأرب ووادي حضرموت، أعلنوا رفضهم لقرار الحكومة الشرعية، وقامواوأعلن وزير الأوقاف اليمني القاضي أحمد عطية، في تغريدة على "تويتر"، أنه أمر بإيقاف وإقالة مدراء عموم مكاتب الأوقاف الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري الخاص بتعليق الصلاة في المساجد مؤقتاً للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

جديد اب برس​

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وقالت مصادر مطلعة، إن الموقوفين هم مدراء مكاتب الأوقاف في محافظات تعز ومأرب ووادي حضرموت، فيما طبقت باقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة القرار، في أول جمعة دخل فيها القرار حيز التنفيذ.

ولم تسجّل السلطات الصحية اليمنية، حتى مساء الجمعة، أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، على الرغم من فحص أكثر من 25 حالة مشتبه بها في عدن وصنعاء.

وكانت وزارة الأوقاف اليمنية قد أصدرت، السبت الماضي، قراراً بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بشكل مؤقت، بهدف الحد من الانتشار المحتمل لفيروس كورونا الجديد، وذلك ضمن إجراءات حكومية واسعة شملت إيقاف الرحلات من كافة المطارات اليمنية وإليها ووقف الدراسة.

بفتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، فيما لجأ آخرون للصلاة في ساحات بعض المساجد بعد إغلاقها.