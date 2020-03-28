شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا التالي: بيان هام من صنعاء بشأن حظر التجوال لمواجهة كورونا ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي: بيان هام من صنعاء بشأن حظر التجوال لمواجهة كورونا ؟!

جديد اب برس​ Advertisements ​اللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا في حكومة صنعاء صحة المنشور الذي يعلن فرض حظر التجوال إبتداءاً من يوم الخميس 26 مارس 2020م. وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، بانه لا توجد لجنة اسمها لجنة الطوارئ معنية بكورونا وانما هنالك اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الاوبئة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الاولية د.محمد المنصور. وقالت إن اللجنة الفنية المشتركة ليس من مهامها فرض أي إجراءات بل ترفع توصيات للجهات الأعلى لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وحذرت اللجنة من مثل هذه المنشورات المغرضة وغير المسئولة، مؤكدة على ثقتها من وعي شعبنا اليمني وبصيرته في التنبه لمثل هؤلاء والتصدي لهم. وأهابت اللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا بالجهات المسئولة القيام بالتقصي عن مصادر هذه المنشورات ومعاقبة من يقومون بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا التالي: بيان هام من صنعاء بشأن حظر التجوال لمواجهة كورونا ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.