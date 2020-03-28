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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور : ماذا تعني طريقة «لف الغترة» بصورة الملك عبدالعزيز خلف نجله سلمان بقمة الـ20 واشعلت وسائل التواصل .. الخارجية السعودية تجيب على السؤال ؟!

جديد اب برس​ Advertisements ​ت صورة الملك عبدالعزيز آل سعود، خلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال القمة الافتراضية لمجموعة دول العشرين، الخميس، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. صورة الملك عبدالعزيز كانت مغايرة للصور الرسمية التي غالبًا ما ترى في عدد من المكاتب والدوائر الرسمية، إذ ظهر الملك المؤسس وقد «لف الشماغ» حول رأسه وأسفل ذقنه بطريقة أثارت تفسيرات عديدة حول المعاني والدلائل في مثل هذا الحدث الكبير «قمة الدول العشرين». مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية، أوضح أن الصورة للملك عبدالعزيز آل سعود في الخلفية «وهي جزء رئيسي بالظهور الرسمي لمقام خادم الحرمين الشريفين»، لافتا إلى أن الصورة ترمز إلى «القوة والعزم والانتصار»، وأنها «رسمة اخذت عن صورة التقطت العام 1930». ويذكر أن القمة أصدرت بيانا أعلنت فيه عن «ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة».

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