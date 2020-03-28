شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل: محمد العرب يكشف ما يدون الان في صرواح ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاااااجل: محمد العرب يكشف ما يدون الان في صرواح ؟!

جديد اب برس​ Advertisements ​مراسل قانتي العربية والحدن محمد العرب، عن مقتل قيادي كبير في مليشيات الانقلاب الحوثية بمعارك الجيش في جبهة صرواح، غربي محافظة مارب. وقال العرب في تغريده على" تويتر" ان مشرف الأمداد والتموين ومسؤول التجنيد في جبهة صرواح، المدعو عبدالله الحمزي الملقب ابو محمد الحمزي مع اربعه من مرافقية. واعتبر محمد العرب، اصرار المليشيات الحوثية على الدفع بالمئات من عناصره لمحرقة #صرواح، غريب وغبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاااااجل: محمد العرب يكشف ما يدون الان في صرواح ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.