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عدن - ياسمين التهامي - هاااام لعشاق المشاهدة بدون استهلاك إنترنت.. شاهد مئات الأفلام المجانية من خلال هذا التطبيق؟!

جديد اب برس​

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​الكثيرون خلال هذه الفترة من العزل المنزلى، إلى محاولة قتل الملل والتخلص من الوقت الطويل من الجلوس في المنزل، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، الذى أجبر الجميع على المكوث في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. وذكر موقع Slash Gear أن هناك الكثير من الأفلام التى من الممكن أن يشاهدها الكثير ممن هم في العزل المنزلى، ولكن في نفس الوقت بدون الخوف من التحميل والضغط بشكل كبير على الانترنت في الوقت الذى يعانى العالم فيه من الضغط على شبكة الانترنت في العالم. وهناك طريقة لا يعرفها الكثيرون، والتى تمكنهم من مشاهدة الأفلام ولكن بدون الضغط على الانترنت ، وهى عن طريق مشاهدة الأفلام من خلال Google Play Movies ، حيث أن التطبيق متواجد على هواتف أندرويد ويحتوى على مئات الأفلام المجانية التى من الممكن أن تشاهدها بدون الخوف من استهلاك باقة الانترنت بشكل كبير. وكانت شركة ابل ، قد أعلنت عن مبادرة stay at homel أو ابق في المنزل، وذلك عن توفير مجموعة من الكتب الإلكترونية المجانية على تطبيق Apple Books المجانى. و قام تطبيق Apple Books بإرسال إشعارات للمستخدمين، يخبرهم بتوفير مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية المجانية للأطفال، وكذلك مجموعة من كتب تحتوى على وصفات الأطعمة، والألغاز.