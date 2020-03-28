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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل عن البطلة اليمنية اللتي تصدت للمشاط امام الجماهير !!

جديد اب برس​ Advertisements ​كدت رئيس رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، إن الوعود التي أطلقها رئيس مايسمى بالمجلس السياسي لمليشيات الحوثي مهدي المشّاط بشأن الافراج عن سجناء ومختطفين، تأتي كسابقاتها التي لم تنفذ. وقالت الحاج في ردها على خطاب المشّاط بتغريدة على حسابها بتويتر:" كم مرات سمعنا مثل هذه الوعود وفي الاخير مايزال المختطفين في السجون عند الحوثي"، وتساءلت "نشتي نعرف من هم الذي بتفرجوا عنهم؟". وأوضحت إن من وعدت المليشيات بالإفراج عنهم سابقاً عبارة عن سجناء بقضايا سوابق تم مساومتهم بالانضمام الى جبهات المليشيات والقتال في صفوفها مقابل الافراج عنهم. وفي وقت سابق أشادت منظمة العفو الدولية بأدوار ونضالات رابطة أمهات المختطفين في اليمن في سبيل حرية ابنائهن وأزواجهن من سجون مليشيات الحوثي وسجون سرية في جنوب اليمن. وقالت المنظمة "في الذكرى الخامسة للنزاع المسلح في اليمن تحية تقدير الى رابطة أمهات المختطفين، 5 سنوات مضت وهن لا يتعبن من النضال من أجل حرية ابنائهن وأزواجهن". وعلى ذات الصعيد، اعلنت مليشيات الحوثي، الأربعاء، الافراج عن مختطفي الطائفة البهائية، بينما تبقي على آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها، وشكك محامون من إن صفقة الافراج عن البهائيين جرت مقابل مبالغ طائلة.

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