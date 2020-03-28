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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. صاروخ باليستي يستهدف أكبر معسكر في مارب قبل قليل وإعلان هام من ميليشيا الحوثي

جديد اب برس​ Advertisements ​ت ميليشيا الحوثي اليوم استهدافها لمعسكر استراتيجي تابع للجيش الوطني في محافظة مأرب بصاروخ بالستي. وقالت مصادر مقرية من جماعة الحوثي أن الميليشيا الحوثية استهدفت معسكر تداوين بصاروخ بالستي مساء اليوم الجمعة. وبحسب المصادر الحوثية فإن الصاروخ أصاب المعسكر بدقة في حين لم تعلن الجهات الرسمية في الجيش الوطني أي إصابة في المعسكر.

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