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عدن - ياسمين التهامي - وزير شؤون المغتربين: لا إصابات في أوساط المغتربين بدول المهجر عدا حالة واحدة في هذة الدولة العربية !!

جديد اب برس​

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​شؤون المغتربين اليمنيين علوي بافقيه، إصابة مغترب يمني في دولة الإمارات العربية المتحدة بفيروس "كورونا" واعتبرها الحالة الوحيدة المعلن عنها حتى اللحظة، والمؤكدة لدى وزارة شؤون المغتربين. وأضاف "لم نتلق أي معلومات عن إصابات أخرى في أوساط المغتربين في بقية دول المهجر من قبل ملحقيات شؤون المغتربين أو من قبل سفاراتنا بالخارج". وأكد بافقيه أن وزارته تولي المغتربين اليمنيين وأبناء الجاليات اليمنية في بلدان المهجر اهتماما كبيرا في ظل هذه المحنة التي يمر بها العالم، وسبق أن بادرت الوزارة منذ البداية بالتواصل مع السفارات اليمنية وقيادات الجاليات اليمنية لمتابعة تأثير أزمة فيروس كورونا ومتابعة أوضاع الجاليات اليمنية خشية انتشار الفيروس وتأثيره في أوساطهم، مشددا على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية للحماية من الوباء. ووجه الوزير وكلاء الوزارة بمتابعة وتفقد أوضاع المغتربين والتواصل مع الجاليات اليمنية في الخارج، كما وجه ملحقي شؤون المغتربين في السفارات اليمنية بالعمل والتعاون مع السفارات لإنشاء لجان طوارئ بهدف مواجهة الأزمة وتقديم الدعم للمغتربين وحثهم على المشاركة الفعالة في تلك اللجان والرفع بتقارير مشاركتهم للوزارة والإعلان عن أرقام للتواصل معهم من قبل المغتربين. وأشار الوزير إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة خلال هذه الفترة نتيجة تفشي جائحة (كوفيد ١٩) المعروف بوباء "كورونا" وما نتج عنه من أوضاع صحية كارثية على مستوى العالم.. واعتبر أن هذا الظرف والمخاطر المترتبة بسببه تقتضي تكاتف وتظافر الجهود عالميا لمواجهة هذه الجائحة بشتى الوسائل المتاحة ومحاربتها في معركة مصيرية، وهو الأمر الذي يعد جسر العبور إلى بر الأمان وبأقل الأضرار البشرية والمادية. وخاطب الوزير بافقيه المغتربين اليمنيين في الخارج وأبناء الجاليات اليمنية في دول العالم قائلا: " لحرصنا الشديد على سلامة أوضاعكم الصحية، نأمل من الجميع ونشد على أيديكم أن تكونوا مضرب الأمثال في اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الوباء والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في بلدان اغترابكم لما فيه مصلحتكم وصالح المجتمعات التي تعيشون فيها ".. وحثهم على أهمية التواصل مع ملحقيات شؤون المغتربين بدول الاغتراب والسفارات بالخارج بشأن استفساراتهم أو طلب المساعدة ولمعالجة أي مشكلة أو طارئ يواجهونه. وحث وزير شؤون المغتربين قيادات الجاليات اليمنية في دول العالم بالعمل على نشر الوعي الصحي لمواجهة فيروس "كورونا" والدعوة للتكاتف بين أفراد الجاليات ومساعدة بعضهم لبعض لتجاوز هذه المحنة التي يمر بها العالم أجمع. وأشاد بافقيه بمواقف الحكومات في دول العالم لما يقومون به من جهود لمواجهة هذه الجائحة، ومقدرا الدور العالي والإنساني الذي يقوم به العاملون في المجال الصحي ولاسيما المغتربين اليمنيين في تلك البلدان والذين يعتبرون محل فخر واعتزاز للوطن ولليمنيين جميعا.