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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... فاجعة مؤلمة في الأردن تهز العالم.. وتحرك عاجل من السلطات لوقف الكارثة .. شـاهـد

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد صباح السبت لمديرية شرطة شرق عمان حول وجود جثة لشخص داخل منزله في منطقة سحاب بالعاصمة عمّان حيث جرى التحرك للمكان وبالكشف على الجثة تبين وجود شبهة جنائية في وفاته وبوشرت التحقيقات .

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات في القضية قادت للاشتباه باحد الاشخاص والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف انه وعلى خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور قام بضربه بواسطة اداة راضة وغادر المكان وسيتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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وردنا الان... فاجعة مؤلمة في الأردن تهز العالم.. وتحرك عاجل من السلطات لوقف الكارثة .. شـاهـد

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