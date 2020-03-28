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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا القاتل يهز كل الاندية الاوربية ويسحق ميسي ورفاقه في نادي برشلونة، وإدارة النادي تصعق كل اللاعبين بهذا القرار الصادم الذي لا يخطر على البال

2020/03/28 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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