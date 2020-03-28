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الأخوان تحتجز المسافرين في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأخوان تحتجز المسافرين في تعز

السبت 28 مارس 2020

الأخوان تحتجز المسافرين في تعز

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الخليج 365

احتجزت مليشيا الإخوان الإرهابية، 200 سيارة في نقطة منفذ سامع في تعز، كانوا قادمين من اتجاه الحوبان والمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، بدعوى إخضاعها لفحص والتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس .

 

وقالت المصادر المحلية، أن المسافرين وانتقدوا بطء الإجراءات المتبعة من فرق الجمعيات والمؤسسات الإخوانية، بالإضافة إلى تعرض كبار السن والأطفال لمعاناة كبيرة.

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