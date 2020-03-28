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أمن المكلا يفرض يفرض الإجراءات الوقاية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمن المكلا يفرض يفرض الإجراءات الوقاية

السبت 28 مارس 2020

أمن المكلا يفرض يفرض الإجراءات الوقاية

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الخليج 365

نفذت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، مساء أمس الجمعة، جولات ميدانية على المحال التجارية في المكلا، لفرض حظر التجوال، لواجهة انتشار فيروس .

 

وتفقدت الحملة المجمعات الاستهلاكية، وفرضت على مديريها نشر ملصقات توعوية للمواطنين عن الفيروس وطرق الوقاية منه، وألزمت المحال التجارية بتنظيم عملية دخول المواطنين خلال توافدهم للوقاية.

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