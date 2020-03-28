عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمن المكلا يفرض يفرض الإجراءات الوقاية

السبت 28 مارس 2020

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نفذت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، مساء أمس الجمعة، جولات ميدانية على المحال التجارية في المكلا، لفرض حظر التجوال، لواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفقدت الحملة المجمعات الاستهلاكية، وفرضت على مديريها نشر ملصقات توعوية للمواطنين عن الفيروس وطرق الوقاية منه، وألزمت المحال التجارية بتنظيم عملية دخول المواطنين خلال توافدهم للوقاية.