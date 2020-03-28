شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الاتنين نار .. تسريب صورة لـ” سما المصري ” من تحت – إتفرج و إدلع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الرقاصة المصرية، سما المصري صورة جديدة لها ظهرت تصوّر نفسها من الأسفل لتبرز مؤخرتها بشكل واضح كالعاد، وهذه الإنسانة لم تتغيّر أبرًا وستستمر بهذه التصرفات الصبيانية.
نشرت الصورة بعدما سألها شخص ن كيفية تمكبير مؤخرتها بشكل طبيعي، وبدل أن تهاجمه أو تشتمه لبت طلبه وعلّمته.
وقالت: “ههه… وانا في لايف اللوبس امبارح حد من الفانز طلب مني طريقه لتكبير الابراج فاضطريت اني اعمل تمارين سكوات لتكبير الابراج وكان دا حالي…طلباتكم أوامر”
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