منع بيع القات في مديرية القطن للوقاية من وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 - القطن

تتواصل لليوم الثالث على التوالي الحملة الأمنية لمنع الازدحام في الأسواق ورفع الباعة المخالفين في الشارع العام والأسواق بمديرية القطن محافظة حضرموت.

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وقال الرائد معاذ الشعبي مدير الامن والشرطة بمديرية القطن: "قمنا صباح اليوم الجمعة بمواصلة الحملة لليوم الثالث بمشاركة طقمين عسكرية من قيادة الامن وطقم من كتيبة المهام الخاصة بقيادة الرائد صلاح بازمول وشملت الحملة اصحاب مفارش سوق القات الى جانب متابعة التزام ملاك الفنادق وصالات المناسبات والحدائق بالتعليمات السابقة".

مشيرا بان الحملة تأتي تنفيذا لمخرجات الاجتماع مع الأخوة وكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء ومدير عام الامن والشرطة بالوادي ومدير عام مديرية القطن لرفع درجة المسئولية ولاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومنوها بأنه تم ضبط عدد من المخالفين من باعة القات خارج السوق ومصادرته واحراقه واخذ تعهدات منهم بعدم بيع القات في السوق اوخارجه.

هذا وقد حظيت الحملة بإعجاب وتقدير المواطنين باعتبار ان تداوله بالبيع والشراء وملامسته بالايدي وتناوله في تجمعات سبب رئيس لانتشار الفيروس الى جانب منع بيع نبتة القات الدخيلة على المجتمع الحضرمي وتسببت في معاناة مشكلات بين الاسر وطالبوا باستمرار الحملة ومراقبة عملية التنفيذ بشكل يومي.