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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ازدحام جوامع سيئون بالمصلين وتجاهل قرار وزارة الأوقاف بتعليق الصلاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
أقامت بعض مساجد مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، صلاة الجمعة، متجاهلة قرار وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة اليمنية بوقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.
والغريب أن خطباء المساجد جددوا التأكيد على الالتزام بالجلوس في المنازل وتعقيم اليدين وغسلها بالماء والصابون، إضافة لتجنب المنكرات ومواصلة الدعاء في طلب العفو والغفران من الله تعالى.
في حين شهدت المساجد والجوامع ازدحاما كبيرا من قبل المصلين في صلاة الجمعة التي حاول فيها الخطباء تقليص خطب الجمعة ل15 دقيقة وإغلاق المساجد بعد أداء الفريضة بعشر دقائق.
وفي وقت سابق منعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، أمس، زيارة قبر نبي الله هود الواقع بمديرية السوم، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا وتجنب الازدحام الحاصل من المجتمع المحلي والجنسيات العربية والأجنبية.
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