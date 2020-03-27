شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : نجل سلمان العودة يفاجئ الجميع يفجر مفاجأة مزلزلة ومرعبة بشأن والده المعتقل.. تفاصيل تنشر لاول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الأكاديمي عبد الله العودة، اليوم الجمعة، مفاجأة بشأن والده المعتقل، الداعية السعودي سلمان العودة.

وقال عبد الله العودة، في تغريدة عبر "تويتر": "آخر مرّة اتصل فيها الوالد سلمان العودة، على الأهل، يظهر من صوته تعب وبرْد، وهذا مؤشر خطير على مستوى الكارثية في الاهتمام الصحّي داخل السجون".

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جديد "الخليج 365"

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وحمّل "العودة" "سجّانيه كافة المسؤولية فيما يتعلق بصحته"، داعيًا الله له تعالى الشفاء والفرج، ولبقية المعتقلين تعسفيًّا".





ودعا الكثير من المؤسسات الدولية الأممية والحقوقية السلطات السعودية لإطلاق سراح السجناء خشية إصابتهم بالفيروس المؤدي للوفاة، في ظل عدم وجود أي علاج أو مضادات له حتى الآن.

واعتقلت السلطات السعودية، سلمان العودة، في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، فيما يُحاكم بتهم منها "زعزعة الاستقرار، والتأليب على ولاة الأمر"، و34 تهمة أخرى.

وكان عضوا الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، باتريك ليهي، ودون باير، طالبا الشهر الماضي السلطات السعودية، بالإفراج عن سلمان العودة، وتغليب وجهة نظر حقوق الإنسان.





وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة 1012 شخصًا، ولا يعرف إن كان بين السجناء أو المعتقلين أي إصابة حتى الآن.

