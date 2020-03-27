شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المغتربين تدعو الجاليات اليمنية في المهجر إلى الالتزام بالحجر الصحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب وزير المغتربين، أبناء الجاليات اليمنية في دول المهجر، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الدول المستضيفة والتزام الحجر الصحي المنزلي، لتجنب الإصابة بالفيروس.

وحث نائب الوزير "محمد العديل" الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بالتريث والبقاء في الحجر الصحي المنزلي في دول المهجر، منعا لتفشي الوباء ونقله إلى الداخل.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

كما طالب "العديل" أبناء الجاليات اليمنية الابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد "العديل" في منشور له على صفحته على فيسبوك، أن "بلادنا تمر بأوضاع صعبة لا تحتمل المزيد من التحديات الإنسانية"، مطالبا "جالياتنا وملحقيات شؤون المغتربين توعية مواطنينا بذلك".

ولم تسجل اليمن أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن منظمات دولية حذرت من خطورة انتشار الوباء في ظل الوضع الصحي المتدهور.