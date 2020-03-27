شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : "كورونا" يضرب أمراء آل سعود ويهدد الملك وولي عهدة.. تعرف على الامراء المصابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد حساب “العهد الجديد” المتخصّص بتسريبات السياسة السعودية عن إصابة 14 أميرا سعوديا من الأسرة الحاكمة بفيروس كورونا وسط حالة من الرعب داخل الديوان الملكي من تفشي الفيروس بين أفراد الأسرة الحاكمة. حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 470 ألف شخص على “تويتر”، قال في تغريدة إن فيروس كورونا أصاب 14 أميرًا 9 منهم في الرياض و5 في جدة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح الحساب أن الأمراء المصابين نقلوا إلى المستشفيين التخصصيين في المدينتين.

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