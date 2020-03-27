شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل.. إيطاليا تسجل أعلى معدل اصابات ووفيات بفيروس "كورونا" القاتل خلال 24 ساعة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أحدث تطورات وباء كورونا قررت الصومال إرسال فريق طبي لمساعدة الشعب الإيطالي الذي وقع في قبضة كورونا.

وفي لفته إنسانية طيبة غادر اليوم الجمعة 20 طبيبا صوماليا بشكل تطوعي من الجامعة الوطنية في مقديشو إلى إيطاليا لمساعده جهود الحكومة الإيطالية.



وأعلنت إيطاليا اليوم الجمعة عن تسجيل ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

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الأمر الذي دفع وزير خارجية إيطاليا للخروج عن دبلوماسيته في خطاب للاتحاد الأوروبي وقال: “ننتظر الوفاء من شركائنا الأوروبيين، وننتظر قيام أوروبا بواجباتها لأن الكلمات المنمقة لا تنفعنا”.

