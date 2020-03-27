واقعة ابكت كل ابناء مصر و محبي المسرح الفني .. بوفاة الفنان المصري جورج سيدهم فى يوم المسرح العالمى

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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث : السفير ال جابر يهدد الشرعية والرئيس هادي بعدد من الإجراءات السعودية تطلب حضور السفير أحمد علي عبدالله صالح .. لهذا السبب نجل الداعية السعودي سلمان العودة يكشف عن مفاجأة مرعبة .. بشأن والده المعتقل وردنا الان : السفارة اليمنية بالرياض توجه دعوة هامة وعاجلة لجميع المقيمين بالمملكة

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