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عدن - ياسمين التهامي - "الاراصاد الان" تحذيرات مما ستشهده الساعات القادمة من تغيرات مؤكدة في هذه المحافظات تفاصيل !
ستكون الساعات القادمة حاملة للكثير من المتغيرات في عدد من المحافظات اذ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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وأوضح المركز في نشرته الجوية ، اليوم الجمعة، أن المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، لمحافظات حجة، المحويت، إب، تعز، ستتأثر بهذه السحب بالإضافة إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء عتق ولحج، مشيراً إلى أن تأثيرها سيمتد إلى أجزاء من السواحل الغربية.
ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.
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