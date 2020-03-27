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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل من اين اتى الحيوان المنقرض في شوارع شوارع مملكة اسبانيا وشاهداو كيف تعاملت السلطات معه ؟!

بعد ان اعلنت مملكة اسبانيا حظر التجوال فوجئئت الشرطة الاسبانية بحيوان منقرض يتجول في الشارع غير خائف من الشرطة . ونشرت الشرطة في مدينة مرسية الإسبانية، مقطع فيديو لشخص على وسائل التواصل الاجتماعي في زي ديناصور “تي ركس” أوقفته الشرطة كتذكير بأن البلاد في حالة حظر تجول ومكوث في المنازل بسبب فيروس كورونا المتفشي. وتعيش اوروبا كلها حالة طواريء بسبب الفيروس الفتاك الذي اجتاح العالم . جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ España???????? Policía detiene a individuo que no acata la.cauremrena, le da cachetada y la gente aplaude, en Perú los militares que deben hacer respetar las órdenes son retirados!#coronavirusenperu #CoronavirusPerú #YoMeQuedoEnCasa #COVIDー19 pic.twitter.com/nAnHdH02k7 — ????José EX-L G T B ???? (@JL_ExLgtb) March 23, 2020

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