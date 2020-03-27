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عدن - ياسمين التهامي - إمام الحرم المكي يباغت مليار مسلم ويهز وجدانهم في كل ارجاء العالم ويؤكد ان الوحي يأتيه من السماء واخبره بهذا الامر الخطير بشأن فيروس كورونا القاتل !

أكد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق ان وحي من السماء اخبره ان فيروس كورونا اقاتل هو نذير للناس للعودة الى ربهم.

جاء ذلك ردا من الشيخ الكلباني على احد المغردين سخر منه وقال له " هل ياتيك وحي من السماء فرد عليه الشيخ الكلباني بقوة بأن القرآن الكريم هو وحي السماء الذي لا ينقطع. وكان الشيخ الكلباني قد نشر تغريدة مقتضبة قال فيها فيروس كورونا الجديد أو "كوفيد-19" وفقا لما بات يُعرف به "إن هو إلا نذير"، مثيرا بذلك ردودا من قبل مغردين.

صاحب حساب Majed f-Als، علق على تغريدة الكلباني، قائلا: "وما أدراك انه نذير هل اتاك وحي من السماء وماذا تقول فيما مضى في انفلونزا الخنازير والطيور والسارس والجمرة الخبيثة.. لو أنك تبحث وتقرأ قليلا عن مختبر باستور و د. سوزان ريفيربي وتجربة توكسيجي و فريدريك راموس واعتذار اوباما قبل ان تتأله على الله".

ورد الكلباني على تلك التغريدة بالقول : "نعم عندي وحي من الله {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} في أكثر من موضع يخبرني بذلك لو قرأته لفهمت وعقلت وتذكرت وأنبت". جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​

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