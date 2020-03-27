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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ...الرئيس هادي يخرج عن صمتة بتصريح ناري فوق رؤوس المخالفين بإيقاف اي قرارات غير قانونية اتخذها رئيس الوزراء وفي مقدمتها الجبواني والعبادي وشريم "تفاصيل"

افادت مصادر سياسية أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بايقاف اي قرارات غير قانونية اتخذها رئيس الوزراء معين عبدالملك وعلى رأسها إيقاف وزير المياة والبيئة العزي شريم، وصالح الجبواني وزير النقل، بالإضافة إلى المستشار الثقافي في القاهرة الدكتور محمد العبادي. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ وقال مصدر مطلع لموقع هنا عدن الاخباري الليلة ان رئيس الجمهورية وجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء بالعمل بموجب القانون والدستور دون مخالفته والاحتكام لنصوصه وإلغاء اي قرار لم يستند إلى ذلك وعلى رأسها القرارات المذكورة سابقا.

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