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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : ناطق مليشيا الحوثي يكشف ما حدث اليوم الجمعة في " صرواح " بمأرب !

قال الناطق باسم مليشيا الحوثي أن مجاميعهم تصدت اليوم لتشكيل قتالي من الطيران الحربي التابع للتحالف العربي في أجواء محافظة مأرب.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات جماعة الحوثي الإنقلابية المدعو يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للمليشيات أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات بمنظومة فاطر 1 في أجواء مديرية صرواح. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ وكانت مصادر قد قالت أن المليشيا أطلقت اليوم صاروخا بالستيا على معسكر تداوين الخاص بالقوات المسلحة في محافظة مأرب ولم تبين حجم الأضرار.

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