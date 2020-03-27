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عدن - ياسمين التهامي - شاهد آخر التطورات العاجلة في مارب : الحوثيون يستكملون السيطرة على كوفل وومحيطة من التباب والدشوش شرقي المشجح ونزوح جماعي لسكان قرية "الزور" ..واسماء شهداء الجيش والقبائل

تمكن مسلحو جماعة الحوثي اليوم الجمعة من السيطرة على كامل معسكر كوفل ومحيطة من التباب والمواقع كما سيطروا على الدشوش شرقي المشجح في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في معارك اليوم من مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أسماؤهم كالتالي:-

ـ فارس مبارك علي ربيع - مارب جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ ـ ناجي حمد حسن - مارب ـ مرزوق صالح لشرم - مارب ـ مجاهد احمد رفيشان - مارب - محمد وابل - صنعاء - محمد يحي عائض الغشمي - عمران - ناصر أحمد القش - مأرب - أحمد حزام شبرين - مأرب - محمد علي كليب الضبياني - صنعاء كما أصيب العشرات من أبناء القبائل والتالية اسمائهم:- - ضيف الله العامري الجناحي - مأرب - عبدالله محمد شعفه - مأرب - محمد حوات الجناحي - مأرب - مصلح عاتق القاضي الجناحي - مأرب - علي صالح علي الصبري الجناحي - مأرب - عبدالحميد صالح حسين شعفه - مأرب - علي زين الله العامري الجناحي - مأرب - على محمد العامري الجناحي - مأرب - عبدالفتاح سعيد القاضي الجناحي - مأرب - عمار طريق - مأرب ـ عبد الواحد مرزاق صويلح - مارب (بالعناية المركزة) ـ علي أحمد علي عباد الاعذل - مأرب ـ علي محمد عباد الاعذل - مأرب ـ عبدالله سيف هارش نمران - مأرب ـ عبدالرحمن علي صالح البحري - مأرب وأكدت مصادر مطلعة لـ"يمن برس" أن المواطنين في قرية "الزور" بمديرية صرواح القريبة من معسكر كوفل، قاموا اليوم بإخلاء منازلهم بسبب اقتراب المواجهات. وكان الجيش الوطني بمساندة من القبائل في محافظة مأرب قد شنوا هجومًا مضادًا في محاولة لاستعادة ما خسره من مواقع صباح اليوم لكن المعارك ماتزال مشتعله حتى اللحظة.

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