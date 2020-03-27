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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ..وفاة عروس أثناء العلاقة الحميمة مع عريسها الزفاف .. وكاميرا المراقبة توثق في ليلة الدخلة مشاهد صادمة !

شهدت العاصمة المصرية واقعة غريبة من نوعها، احتوت على تفاصيل صادمة، حيث لفظت عروس أنفاسها الأخيرة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها، بعد 5 أيام من زواجهما.



وفي التفاصيل، فقد عثرت قوات الأمن على جثة فتاة مدربة "قيادة سيارات"على طريق "القاهرة - السويس"، وبفحص الجثة اتضح انها خالية من أي آثار ضرب او عنف على الجسد، وبتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان، والاستعانة بتحريات الأمن توصلت إلى أن السيدة "عروس"، حيث تزوجت من حداد عرفيًا وكانت معه في شقته بمدينة بدر، وأثناء العلاقة الحميمة بينهما شعرت بإرهاق شديد ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

جديد اب برس​

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تم القبض على الزوج وبمواجهته أكد ما سبق، مشيرًا أنه استعان بصديقه للتخلص من الجثة، خاصة أنه لم يكن أحد يعلم بزواجهما، وقاما بإلقائها على طريق القاهرة-السويس وفرا هاربين.

تم ضبط صديقه والسيارة المستخدمة في الحادث، وإحالتهما للنيابة للتحقيق، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.

تم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على مرتكب الجريمة.