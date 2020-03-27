شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا و آكلي لحوم البشر" كلاهمأ اشد خطرآ من الاخر تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "كورونا و آكلي لحوم البشر" كلاهمأ اشد خطرآ من الاخر تفاصيل !

أعلنت السلطات الحكومية في بابوا غينيا الجديدة، عن مصرع 14 فردا، من قبيلة آكلي لحوم البشر؛ بعدما تناولوا مهندسًا صينيًا مُصاب بفيروس كورونا كان يعمل في شركة تعدين تابعه لبلاده.

وقالت السلطات في غينيا، بأن حوالي 87 فرداً من قبيلة كورواى المعزولة للغاية والتي يزيد عدد أفرادها على 118 وتسكن فى منطقة نائية من البلاد أصيبوا أيضاً بالفيروس جراء تلك الوليمة التي تناولوها. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ وأصيب الأفراد بالمرض بعد تناول المهندس الصيني ووجينج البالغ من العمر 57 عاما الذي كان قد اختفى نهاية فبراير الماضى بعد الإبلاغ عن فقدانه من قبل شركة زيجن مايننج جروب الصينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا و آكلي لحوم البشر" كلاهمأ اشد خطرآ من الاخر تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.