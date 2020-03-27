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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فتاة حيرت الملايين عندما ظهرت ولديها عضو غريب في جسدها زائد "صورة"

صورةٌ الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تظهر في الوهلة الأولى وكأنها بثلاثة أرجل، لكنّ الصورة في واقع الأمر خدعة غير مقصودة .

وانقسم المتابعون ما بين فريق يرى أنها فعلًا قدم ثالثة، وفريق آخر يرى أن هناك خدعة باستخدام برنامج “فوتوشوب”.

جديد اب برس​

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ومع تدقيق النظر عدة مرات في الصورة، ستكتشف أن القدم الثالثة ما هي إلا مجرد إناء، لونها قريب من لون الملابس التي ترتديها الفتاة.