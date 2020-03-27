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عدن - ياسمين التهامي - جريمة هزت ارجاء المملكة واثارت الرعب في قلوب المواطنين : رجل وزوجته غارقان في دمائهما بالمنزل !

بينما يشهد الأردن حظراً للتجوال للحد من انتشار فيروس كورونا، عثر الأمن الأردني، الثلاثاء، في منطقة البادية الشمالية على جثتين لرجل وزوجته في منزلهما. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة البادية الشمالية، بوجود جثتين لرجل وزوجته في منزلهما.

وأضاف الناطق الإعلامي انه تم التحرك للمكان وتبين تعرض الزوجه لعدة طعنات، فيما تبين تعرض الزوج لعيار ناري وجرى ضبط سلاح ناري بالمكان وبوشرت التحقيقات.

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